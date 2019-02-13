行前取消衍生費用 4旅行公會要求償

2019年02月13日 04:10 中國時報 林志成 、 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

華航機師在春節假期罷工，對消費者及旅行業造成重大衝擊。台北市、台中市、台南市及高雄市等4地的旅行公會昨共同召開記者會強烈譴責這起罷工行為，並要求華航對行前取消的衍生費用納入賠償，金管會也有必要與保險業者研擬推動罷工險。華航表示，針對此次機師工會罷工延伸的服務彌補，相關作業辦法研擬中，承諾會做合理賠償，將適時公告旅遊同業。

這次華航機師罷工事件，受害消費者最高可獲250美元賠償，但旅遊業者仍有意見。

台北市旅行商業同業公會、台中市旅行商業同業公會、台南市旅行商業同業公會及高雄市旅行商業同業公會昨共同召開記者會表示，這場勞資之爭，不僅讓旅客及旅行業者權益受損，更重創台灣觀光產業。

台北市旅行商業同業公會理事長吳志健說，尊重勞工擁有罷工權，但機師公會刻意選在春節發動奇襲式罷工，造成社會動盪不安，這種罔顧公眾利益的行為，他們強烈譴責。

因罷工衍生的額外費用，華航雖已公告補償標準，但仍有不足。吳志健說，行前取消的部分，依法旅行社雖可向旅客扣除必要費用，但就情理而言，由旅客負擔又情何以堪？

吳志健表示，春節出國旅遊，旅行社都已事先付清消費者在國外的住宿及交通費用，如果他們行前取消，以美國線或歐洲線來說，仍會被要求支付幾千元到1萬多元。旅行公會建議華航將行前取消的衍生費用列入補償。

大眾運輸工具與民生息息相關，旅行公會建議政府，一、研擬合理的罷工預告制度；二、研究罷工險的可行性，或將罷工納入旅行業責任保險額外住宿與旅行費用附加條款之適用，以降低風險並提升消費者保障。

此外，華航在運送條款中將罷工列為「不可抗力」之因素，對於消費者及旅遊業者的損失可以免責。然後華航又擺出負責之姿，願意與受到損害的消費者或旅行社進行個案協商，以為補償。

中華國際聯合法律事務所律師李文中說，華航自己這樣訂不見得有效，因為所有定型化條款，都不能違反平等互惠原則。他建議受害的消費者，將所有單據及憑證留存，如果覺得在此事件中受委屈，都可向華航求償。

華航機師罷工事件持續延燒，不僅航班取消、上萬名旅客行程受影響，衍伸的額外費用，也讓旅行業者傷透腦筋，對於台北市旅行商業同業公會呼籲，政府可以研究業者投保「罷工險」的可行性，產險業者反嗆，企業三天兩頭就「罷工」，這好比帶病投保，有哪一家產險公司敢承接「罷工險」呢?

(中國時報)