華航機師罷工 新聞透視》中央地方不同調 執政黨進退失據

2019年02月13日 04:10 中國時報 朱真楷

一場機師罷工，整個民進黨先是因派系各懷鬼胎，讓整個政府的應對猶如多頭馬車；如今，為避免惹來背棄勞工的罵名，竟又上演地方、中央各扮黑白臉的粗糙戲碼，既向資方靠攏，又不忘向勞方討拍，立場進退失據的同時，清楚暴露這個黨的中心思想正一點一滴淪喪中。

不同於2016年華航空服員罷工，從蔡英文總統以降的政府部門，到華航董座何煖軒，選擇一面倒的向勞方權益妥協。如今，面對比空服員爭取個人權益更高層次的飛安品質，蔡政府或許是因考量機師在台灣終究是極小族群，反觀因罷工而衍生的民怨卻難以計數，幾經盤算，終而決定轉向支持華航資方。

不可否認的是，罷工事件爆發後，蔡政府表面上雖試圖維持中立角色；問題是，府院黨在這段期間，卻總若有似無地對外釋放機師領有超高薪資，甚至由政院出面揭露華航正機師最低月薪34萬，讓罷工難引起社會共鳴。

只是，長久以來，民進黨主要支持群是來自農工階層，多數參與公職選舉者也都以勞工代言人自居；因此，為避免此次不挺勞工、改挺資方的立場，成為未來選舉時的破口，因而不忘替自己擦脂抹粉，由地方首長出面主張「我挺機師工會爭取權益」。

撇開這些話背後所隱含的派系角力不談，假若民進黨真的最關心飛安，那麼，為何又會冒出政務委員狂酸機師的狀況？講白了，不就是蔡政府既想靠攏資方、卻又怕得罪勞方，所以才有人扮黑臉、有人扮白臉？

面對社會重大爭議，執政黨本應有責任追求最大公約數，而非在勞方與資方間「兩面討好」。

(中國時報)