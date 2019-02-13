未來8天取消71航班

2019年02月13日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

華航機師罷工進入第6天，影響近2萬名旅客。勞資雙方今日凌晨1點起三度重啟協商，華航昨日一次公布今日到2月20日共8天的取消航班資訊，今日取消29航班、明則取消2航班，8天共取消71航班。

華航昨日宣布，自今日至20日之間所取消航班資訊，從今天到20日間分別取消29航班、2航班、3航班、4航班、8航班、4航班、4航班、4航班。

在華航公布的取消航班數中，以台北飛出的航班為主，亞洲航線為最多，共10班、美洲航線次多，共6航班，其他歐洲航線5航班、大洋洲航線3航班。詳細取消航班狀況請查閱華航官網。

(中國時報)