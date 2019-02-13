華航採中速營運 順勢瘦身
捨面子、顧裡子！華航啟動第二階段應變策略，改採「中速營運」模式，砍掉未來8天超過71個航班，多數都是賠錢航班，包括「想砍都砍不掉」的紐約，自罷工起到已公布取消班表的20日，累積營收短少4.1億元。
華航勞資協議再度破局，今日凌晨1點將啟動第三次協商，機師工會昨（12）日表示，正在籌畫靜坐抗議活動。機師工會常務理事陳蓓蓓表示，罷工5天，620名機師約損失3100萬元薪水。
陳蓓蓓表示，機師工會罷工5天損失薪水也相當可觀，若以每人日薪1萬元計算，約620名機師罷工，等於共損失3100萬元薪水。
而相較2016年華航因同意空服員訴求，股價連跌2周，周一、周二已2天守住票面價，昨以10.2元平盤價作收。華航機師罷工第6天，截至昨天共取消122航班，營收短少2.2億元，預計到20日取消航班，影響營收1.9億元。
面對罷工變持久戰，華航順勢瘦身，以A350機隊為主力的歐洲及紐澳航線為例，除了法蘭克福外，幾乎都賺不了錢，至於長期虧損的紐約則是減班停飛首選，加上不飛紐約，每周可騰出30名機師人力，更有利於調度。
(中國時報)
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