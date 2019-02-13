卜睿哲公開信 敲台獨警鐘

2019年02月13日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

深綠人士欲推動「台獨公投」遭打臉。前美國在台協會（AIT）主席、知名台海問題專家卜睿哲（Richard Bush）11日對此發表公開信，指這一提議碰觸到美國利益，特別是不應片面試圖改變台海現狀的立場。他強調，推動台獨公投的代價太高，大陸可能認定在搞「分裂」，從而訴諸「非和平手段」，然而美方對台防衛承諾卻「從來都不是絕對的」。

指名喜樂島 罔顧美立場

現任「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員的卜睿哲，於該華府智庫官網發表致「喜樂島聯盟」總召集人郭倍宏及其同僚的公開信。針對郭喊出「2019年獨立建國」，並為此再促修《公投法》，卜睿哲指出，考量到大陸明確反對，以及美國也不支持台獨，上述提議肯定會引發爭議。

卜睿哲從兩方面提出了看法。首先，上述提案觸及到美國國家利益，特別是美國對台灣地區和平與安全的持久利益，以及台海兩岸都不應片面試圖改變現狀的長期觀點。而如果大陸認定這是台灣在搞「分裂」，從而以「非和平手段」回應，就會涉及美國對台防衛承諾。

川普支持蔡 因她夠謹慎

然而，卜睿哲指出，美國對台防衛承諾「從來都不是絕對的」，川普總統本人對於這種承諾就曾表達過懷疑。他認為，美國之所以對蔡英文總統及其政府表達支持，一大原因正在於蔡行事謹慎小心，未把美方承諾視為理所當然，並理解密切溝通的價值。

卜睿哲又談到，若美軍要為台灣冒生命危險，美國領導人至少會堅持，如果台方的行動帶有戰爭風險，並可能觸發美方干預，台方會事先徵求他們的意見。他並向郭倍宏提問，「您是否已就您的提議可能帶來的風險，向美國政府任何官員徵詢？還是您假設川普政府對台灣的支持如此之強，會支持台方可能引發衝突風險的舉措？」

卜睿哲指出，美國當然有些人認為，在抵制其認為的「中國修正主義目標」時，台灣是一個有用的資產。但他強調，這並不等於給台灣，或台方政治勢力片面採取行動改變現狀開綠燈，反對片面改變現狀的原則仍然是美國政策核心內容。

再者，卜睿哲認為，民主機制並無十全十美的，都可能會發生對民意的扭曲和操縱，公投未必就比其他機制更好。

超級多數決 公投才恰當

公投的設計應該是，確使結果真正反映大多數公民的觀點，尤其是攸關一國和一族的基本身分認同時，更當如此。

卜睿哲指出，為公投設置高門檻是好事。由於代價如此之高，錯誤的後果相當之大，要求大眾以「超級多數決」達成廣泛共識是恰當的，甚至強制性的。當前英國脫歐出現亂象，就是因為只以簡單多數通過公投所致。

(中國時報)