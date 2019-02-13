銓敘部致歉 今火速審查冒險犯難

2019年02月13日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

去年2月墜海的編號NA-706黑鷹直升機。（資料照／飛安會提供）

蘭嶼護理師蔡邑敏去年協助後送病患不幸罹難，銓敘部原訂要到5月才審查能否適用「冒險犯難」因公撫卹，遭各界撻伐。銓敘部昨天火速決定，將在今天下午召開審議小組會議，邀請飛安專家與會，若能確定當天屬危險飛行狀態，即可敲定採最高等級給予撫卹。

蔡邑敏去年2月5日深夜搭乘空勤總隊的黑鷹直升機，協助將患者從蘭嶼後送到台東就醫，直升機起飛不到2分鐘就墜毀在蘭嶼外海，機上6人全部罹難。

台東縣衛生局主動代家屬以因公撫卹最高等級的「冒險犯難」申請撫卹金，依規定必須要有具體數據才能認定，因此銓敘部回函要求待4月失事飛機飛安報告出爐後，再提供相關數據佐證，不料卻遭外界誤解因公撫卹遭駁回，連行政院長蘇貞昌都表態直批「非常不合理」。

由於此案已引發社會大眾關注，銓敘部長周弘憲昨天火速要求所屬連繫飛安專家及因公撫卹審查小組委員，確定今天下午2點半召開審查會議討論該案。

退撫司長陳紹元強調，此案申請因公撫卹最高等級的「冒險犯難」，原本要等4月飛安報告出來後再召開審查會議，但因各界關切，且飛安會也已有初步報告，因此將邀飛安專家與會說明當天天候及海象，以判斷參與相關任務是否符合「冒險犯難」情境，如能符合，即可在審查小組中作出決定，否則會等到第二階段正式飛安報告出爐後再行定奪。

對蔡邑敏因墜機意外導致死亡，銓敘部長周弘憲強調，就目前服務機關提供的證據資料，該案因公撫卹沒有問題，目前只待確認能不能用最高等級給卹。

銓敘部也進一步澄清，歷來對於因公死亡的公務人員，都感佩其付出精神；尤其是對於在執勤或救災中意外亡故者，都肯認其對國家社會貢獻，因此均秉持極力為家屬爭取最優厚的撫卹標準。對於此一案件引起社會的紛擾及誤會，銓敘部也表達歉意。

(中國時報)