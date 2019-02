郭稱公投是表達意見 並無挑釁

2019年02月13日 04:10 中國時報 林淑娟 /台北報導 /台北報導

針對卜睿哲在美智庫網站發表《給郭倍宏及其同事公開信》(An open letter to Mr. Kuo Pei-hung and his colleagues),喜樂島聯盟總召集人、民視董事長郭倍宏反問,難道要等大陸飛彈打到家門,人民才能表達意見?

郭倍宏表示,他相信卜睿哲是善意提醒,但「獨立公投正名制憲,保護台灣本土政權」屬於思想自由的一部分,並無挑釁也無改變現狀。

他認為,美國是國際強權,民主自由已經是常態,況且大陸目前也不會把飛彈射到珍珠港或綁架美國人民,所以他們較難體會台灣在國際社會面臨到的生存困境。

郭倍宏表示,現今的公投法無法讓人民表達對台灣前途的看法,「難道要等大陸飛彈打到家門,人民才能表達意見?」無論美國有無辦法承諾大陸是否會侵害台灣,台灣人民都有權表達意見,若大陸以非和平手段對台開戰,大陸要負起全責。

郭倍宏認為,台灣已經歷6次總統大選、3次政權轉移,相信社會對獨立公投的看法已相當成熟,可以勇於表達自己的看法,維護自身權益。至於2020年是否會參選總統,傳達自己理念?他表示,只要有利於台灣成為正常化國家,受到國際社會保護,他都願意去承擔。

(中國時報)