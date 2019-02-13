郭稱公投是表達意見 並無挑釁

2019年02月13日 04:10 中國時報 林淑娟 ／台北報導 ／台北報導

針對卜睿哲在美智庫網站發表《給郭倍宏及其同事公開信》（An open letter to Mr. Kuo Pei-hung and his colleagues），喜樂島聯盟總召集人、民視董事長郭倍宏反問，難道要等大陸飛彈打到家門，人民才能表達意見？

郭倍宏表示，他相信卜睿哲是善意提醒，但「獨立公投正名制憲，保護台灣本土政權」屬於思想自由的一部分，並無挑釁也無改變現狀。

他認為，美國是國際強權，民主自由已經是常態，況且大陸目前也不會把飛彈射到珍珠港或綁架美國人民，所以他們較難體會台灣在國際社會面臨到的生存困境。

郭倍宏表示，現今的公投法無法讓人民表達對台灣前途的看法，「難道要等大陸飛彈打到家門，人民才能表達意見？」無論美國有無辦法承諾大陸是否會侵害台灣，台灣人民都有權表達意見，若大陸以非和平手段對台開戰，大陸要負起全責。

郭倍宏認為，台灣已經歷6次總統大選、3次政權轉移，相信社會對獨立公投的看法已相當成熟，可以勇於表達自己的看法，維護自身權益。至於2020年是否會參選總統，傳達自己理念？他表示，只要有利於台灣成為正常化國家，受到國際社會保護，他都願意去承擔。

(中國時報)