華府智庫出招 助攻小英壓制深綠
前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲日前發出公開信，反對喜樂島聯盟推動台獨公投。卜睿哲對於蔡英文總統可謂用心良苦，近來不斷諍言直諫。除了對台獨觸碰紅線敲警鐘，也有為蔡英文「解套」的意味存在。避免蔡被深綠、急獨勢力所裹脅，讓美中台關係走入「黑暗期」。
現為「布魯金斯研究院」東亞研究中心資深研究員的卜睿哲，於當地時間11日發表「致喜樂島聯盟總召郭倍宏」的公開信，強調台獨公投涉及美國國家利益，反對台海兩岸任何一方片面改變現狀仍是美國政策的核心內容。
面對台灣獨派與美國友台派不斷試圖觸碰大陸紅線，卜睿哲此次出言相諫，其實已是第二波。在此之前，他也反對美議員邀請蔡英文至美國國會演講，稱此舉違反中美關係核心價值。
平心而論，中美兩強已然走向全面競爭，且非一時一刻能決出勝負，將是一場漫長的「國力馬拉松」。同時，美國川普政府面臨美墨邊境等多重內部爭議，此時急需用「反中」來轉移焦點。
在此情況下，打台灣牌是美國施壓大陸的主要手段之一，但施壓的目的只有一個，那就是向北京換取更多經貿、科技等利益，絕非想引爆台海衝突。
是故，川普政府雖容忍友台派與台灣獨派合作，不斷在灰色邊緣推進試探，但絕不可能允許他們觸碰紅線。而顯然喜樂島推動的台獨公投極可能引爆台海衝突，損傷美國利益，也才會有卜睿哲公開反對的舉動出現。
坦白說，卜睿哲此舉除了對台獨觸碰紅線敲警鐘，也有為蔡英文「助攻」的意味。九合一大選的失利，使蔡英文壓制獨派的力道減弱，獨派氣焰再起，美方知名學者的出聲，將讓蔡英文有更多底氣說服獨派冷靜，避免台灣在兩岸關係下坡路上持續狂飆，駛入美陸台關係的「死巷」。
(中國時報)
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