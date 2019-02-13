爭取公道 監委主動申請調查

2019年02月13日 04:10 中國時報 鄭舲 、 周毓翔 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

護理師蔡邑敏去年2月搭上黑鷹直升機執行蘭嶼病患後送台灣勤務，不幸墜海身亡，銓敘部以「本案尚缺乏因公撫卹之完整事證」，遲未發放撫卹金，引發外界質疑。監委張武修昨指出，已與另兩位監委王美玉、蔡祟義，針對本案申請自動調查，「我們會盡快將事實釐清，幫你（蔡邑敏）爭取公道。」

蔡邑敏去年2月5日搭黑鷹救護直升機後送病人，卻意外墜海殉職，事後獲得總統褒揚令、衛福部獎章及南丁格爾特別奉獻獎等。

但醫勞盟轉貼了銓敘部日前的一紙公文，內容以「本案尚缺乏因公撫卹之完整事證」拒絕給予撫卹金。

張武修在臉書發文表示，「敬愛的蔡護理師，我們記得你的義行，在那個夜飛風高雨不停的離島深夜，為了照護一位久病待送的達悟老先生。」

張武修質疑，「銓敘部為何尚未認可核准？」他說，「昨天夜裡已經有另外兩位監察委員自動跟我表達將一起進行調查，我們會盡快將事實釐清，幫你爭取公道。」

國民黨立院黨團書記長吳志揚則批評銓敘部已經是累犯，要求從優從寬認定。吳志揚指出，退休公務員孫宏新去年參與花蓮山難搜救時溺斃，其家屬領到309萬元撫卹金後，申請約2萬元遺族月撫慰金，卻被認定兩筆錢牴觸，須按月繳回撫慰金，引發爭議。

吳志揚指出，銓敘部顯然沒有學到教訓，竟然又讓蔡邑敏因公撫卹案延宕一年，「我們要很嚴肅的請問執政黨，接地氣站在人民的角度思考真的有這麼難嗎？」

行政院發言人KolasYotaka也強調，不只護士救人是「冒險犯難」，就算在平日坐飛機去蘭嶼都是「冒險犯難」!更怒嗆，不知道銓敘部的同仁有沒有去過蘭嶼？有沒有在風雨飄搖中驚心降落、一落地只想禱告謝神還好保住一命的經驗？

(中國時報)