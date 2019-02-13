開學仍鬧蛋荒 批發價漲回45元／台斤

2019年02月13日 04:10 中國時報 游昇俯 、 張理國 ／台北報導 ／台北報導

農曆年前因雞蛋減產，且需求大增，1月中產地價曾漲到每台斤36.5元，創20年來新高，雖在農委會調節之下價格一度回跌，但因缺口難填，年後開盤，蛋價再度漲回每台斤36.5元。農委會表示，因開學團膳需求漸增，目前雞蛋每天缺口約在40萬顆左右，預估3月產量才會趨穩，價格才有機會回跌。

供應吃緊 漲足價錢促出蛋

農曆年後開市，雞蛋產地價格從每台斤30.5元調漲至36.5元，批發價亦從42元漲至45元，甚至有蛋行賣到47元。台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，由於年前雞農淘汰一批老母雞，目前雞蛋供應量仍然吃緊，故調漲蛋價以反應市場供需。

高傳謨表示，因農曆年前媒體一直報導缺蛋消息，怕蛋農預期蛋價仍有漲價空間，不肯出蛋，故年後開盤一口氣漲足，回到年前蛋價高點，促使蛋農出蛋，以供應市場需求。

南蛋北送 農委會決採3作法

他指出，因今天初九天公生及下周元宵節都休市，蛋量預期可獲得些微調節，屆時看銷量如何會再評估調整價格，但預期缺蛋情況還會持續1個多月至2個月。

行政院祕書長李孟諺表示，農委會己決定採取3大作法，包括「南蛋北送」，建議業者將預備淘汰的「老母雞延役」，以及從本月初開始啟動美、日等國增加進口雞蛋，相信相關措施啟動，蛋荒問題就會得到紓解。

李孟諺說，政府相當重視，也請農委會主動前往超市檢視缺蛋現象，隨時掌握狀況。

建議業者 將老母雞「延役」

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙則表示，因年前老母雞一直生，過年淘汰掉一批，新母雞的生產還無法跟上，目前雞蛋產量每天約10萬箱（每箱約200顆），缺口約在2000箱左右，已不像年前需求緊迫。

李宜謙指出，年後雞蛋消費趨緩，但學校陸續開學、團膳需求則漸增，預估2月底缺口會到達高峰，3月產量才會趨於平穩，目前蛋價應不會再漲，但要到3月才比較有機會回跌。他並說，去年823水災約死50萬隻蛋雞，業界便逐漸調節生產，預估到3月初會補回100萬隻。

(中國時報)