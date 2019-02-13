影》郭婞淳預告退休 想回台東開早餐店

2019年02月13日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導、 蔡孟哲 ／影音 ／台東報導、／影音

唯獨還缺奧運金牌的「舉重女神」郭婞淳12日預告，2020年東京奧運將是她舉重生涯的最後1戰，期待能拿下「七大滿貫的最後一貫」，退休後的目標是回台東開早餐店，要讓學弟妹們每天的第1餐，活力飽滿。

唯獨還缺奧運金牌的「舉重女神」郭婞淳。（莊哲權攝）

郭婞淳昨天應邀參加台東縣國中小學校長會議演講時表示，已將明年東奧設定為她在體育界的最後一役，希望拿下獨缺的奧運金牌完成「大滿貫」，退休後的人生規畫，除了以非選手身分到世界各國走走以外，最後的最後，就是要回台東開早餐店。

「人生不只是贏得比賽，而是幫助別人一起完賽」，郭婞淳說，1頓營養的早餐對運動員非常重要，希望台東的學弟妹們在每天的第1餐吃得營養、有活力，也希望藉此帶給學弟妹們懂得感恩與回饋的信念。她笑稱，很多人聽到她想開早餐店，都說如果缺雞蛋，願提供贊助，而在場校長們聽到郭婞淳的小小心願，都哈哈大笑，給予熱烈掌聲。

出身台東阿美族的郭婞淳分享她的體育經驗時說，自己曾是柔道、籃球、田徑選手，進入國中後，教練發現她的爆發力，開始接觸舉重，其實當時很討厭舉重，常放教練鴿子，不想去練，國三參加全中運卻在接力項目掉棒，讓她難過得大哭，沒想到隔天參加舉重卻奪金，從此才全心全力投入舉重。

郭婞淳也提到，在2014年仁川亞運集訓時右大腿遭141公斤的槓鈴壓傷，心想「亞運完了、該怎麼辦」；但當她坐上救護車時卻忽然感到開心，因為「終於可以休息了」。

在教練鼓勵下，她重拾信心，變得更樂觀、正向，迅速恢復後回到集訓場，終於再度站上國際舞台；郭婞淳坦言，自己也有不堅強的時候，難過時就躲在棉被裡痛哭，因為哭是最好的發洩，但不會讓自己難過太久，要馬上爬起來。

郭婞淳說，當了國手之後，在賽場拚鬥不只是為了獎牌，更重的是追求人生價值，每次出賽，不但是為了自己，也鼓勵台灣社會，激勵更多年輕人去勇敢實現夢想。

(中國時報)