豆奶豆漿標示霧煞煞 董氏批誤導

2019年02月13日 04:10 中國時報 林周義 ／台北報導 ／台北報導

許多民眾選擇豆漿作為蛋白質補充的來源。根據國家標準（CNS），豆漿依據其成分，分為蛋白質含量較高的「豆奶」，及僅含50%以上豆奶的「調製豆奶」。但根據董氏基金會調查，市售的30支調製豆奶中，僅有7支確實標示，另有2支蛋白質含量不到2%的產品，不僅未達「調製豆奶」標準，品名更標示為豆漿，令消費者無從辨識。

CNS規定，調製豆奶為使用50%以上的豆奶為原料的飲品，必要時可添加營養劑及風味料，粗蛋白含量2.0％以上。豆奶則是大豆加工處理製成的乳狀飲料，未添加營養劑、風味料，其粗蛋白含量較高，達2.6%以上。

董氏基金會去年底進行調查，超商、超市、百貨等通路販售的105件豆製液態產品中，30支為調製豆奶，其中23支並未標示「調製豆奶」。另有2支蛋白質未達2%的產品，連調製豆奶都不是，品名卻標示為豆漿。董氏基金會表示，消費者不一定能透過營養標示知道自己喝的是什麼，呼籲衛福部規範廠商，以明確標示維護消費者權益。

此外，微糖產品的定義為每100毫升含糖量少於2.5公克。然調查發現，有未符合微糖標準的廠商，在包裝上標示自己是「微甜」產品，該狀況在其他飲料中也相當常見。董氏基金會食品營養中心副主任陳醒荷表示，此舉已誤導消費者，呼籲衛福部以「微糖」的標準規範「微甜」的標示。

食藥署食品組科長李婉媜表示，依據《食安法》規定，產品品名需與本質相符，內容物也需清楚標示。若廠商已標示蛋白質含量、營養劑等資訊，消費者即可自行辨識產品是否經過調製，因此未規範廠商標示「豆奶」或「調製豆奶」。至於糖分標示，「微甜」與「微糖」不一樣。甜度是個人主觀感受，主管機關沒辦法管，只要廠商標示出含糖量，即可交由消費者自行判斷。

(中國時報)