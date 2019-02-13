賣菜郎CEO 韓國瑜分享人生體悟

2019年02月13日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

中國時報主辦「成功之母講座─累積失敗 邁向成功」，2019年第1場於2月22日登場，將與義守大學共同邀請「賣菜郎CEO」、高雄市長韓國瑜擔任主講人，以親身經驗與大家分享他成功的故事及人生體悟，精彩可期，不容錯過。

引爆「韓流」的韓國瑜幼年在眷村長大，求學時期因國二青春期懵懂，成績一度不斷下滑，最後在父母決定下，18歲便進入陸軍軍官學校就讀，退伍前1年考上大學，白天當學生、晚上當警衛及接線生，半工半讀並掙生活費。

由於羨慕別人的優秀表現，他痛下決心一路念到政大研究所，曾任花蓮師範學院講師、世界新聞傳播學院講師，初入政壇他先擔任北市議員助理，後來選上北縣議員、3屆立委，之後沉潛10多年，後來出任北農總經理，去年底高票當選高雄市長。

韓國瑜個性熱情豪邁，直白的發言風格讓選民覺得親切易懂，幽默風趣臨場表現總是變成全場焦點，他持續累積網路聲量，成為台灣政治界最熱門網紅，就任市長僅1個半月，為高雄注入活力、帶來不少關注。

中國時報2019年開春首場「成功之母講座」，22日周五晚間7點至8點將在義大皇家酒店6樓演講廳舉行，當天晚上6時開始入場，韓國瑜將與民眾分享他從黑暗幽谷重燃成功之光的心路歷程，相關訊息可上「成功之母講座」臉書粉絲專頁查閱。

(中國時報)