興大創狗狗自體韌帶移植 縮短復原期
前十字韌帶斷裂是小動物常見的外科病例，中興大學獸醫教學醫院近期採用創新的自體移植韌帶方式，成功完成8件犬隻手術，以動物體自身的韌帶來取代斷裂的韌帶，適應性好且復原期縮短。
中興大學表示，有一隻8歲的奶油法鬥犬，體重11.5公斤，左後肢不負重，被診斷為前十字韌帶斷裂，經中興大學獸醫教學醫院手術治療後，兩個星期後即能負重，並正常走路。
興大獸醫教學醫院教授李衛民表示，前十字韌帶斷裂臨床症狀從肢體跛行到不負重都有可能發生，最常見的症狀是整隻腳懸空，不敢著地，但有時候症狀輕微，所以主人往往會忽略。由於膝關節受力不平衡，最終導致膝關節的半月板軟骨受損甚而破裂。 李衛民指出，前十字韌帶斷裂，藥物只能緩解疼痛，最好的方式還是手術。經過觀察與臨床經驗，目前認為韌帶置換手術對10公斤左右或以下犬隻是最好的選擇。李衛民團隊應用改良式的膝關節囊內固定，以動物自身韌帶來取代斷裂韌帶，好處是不會產生排斥，同時韌帶伴有血管，不會變成死物。
(中國時報)
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