228連假收假日 國道0-10時免費

2019年02月13日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

228和平紀念日連續假期為2月28日至3月3日，繼上次元旦假期延長國道夜間免收費時段，交通部高公局昨日宣布，228連續假期中的收假日3月3日再次延長，凌晨0點到10點將全面暫停收費，盼能吸引北返民眾多利用收假日的離峰時段上路，轉移尖峰時段車潮。

高公局昨日宣布，228連假沿用夜間國道免收費措施，其中2月28日至3月2日間，凌晨0點到5點國道免費，而收假日3月3日則延長時段，凌晨0點到10點都實施免收費措施。

高公局表示，在2017年國慶連假、2018年中秋連假與今年元旦連假時，試辦減假收費措施，都有良好的轉移交通量成效，且今年元旦連假更首度試辦延長夜間免收費時段至早上10點，其分流效果最好，假期最後兩天的尖峰車潮中有4％車輛轉移至實施當日的早上5到10點上路，該時段國道路況也都正常，因此決定再次實施。

高公局表示，過去連假收假日前一日，國5都是車流壅塞狀況，且會持續至隔日凌晨，透過大數據分析後，期望能找出國道可分流時段，因此決定再次延長免收費時段，盼轉移連假第三日與最後一日下午的北返尖峰車潮，同時探討不同連假車流特性對差別收費措施的移轉成效。

高公局呼籲，連假期間的交通需求遠大於供給，國道在尖峰時段必定會有壅塞狀況，用路人上路前務必先行查詢路況、掌握資訊，善加使用替代道路，避開壅塞，另外也可多加利用公共運輸。

(中國時報)