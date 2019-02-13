MSCI助攻 台股開年連2紅

2019年02月13日 04:11 中國時報 洪凱音 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

明晟MSCI昨宣布三大指數同步調升台股權重，包括「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI亞洲除日本指數」與「MSCI全球市場指數」等，終結台股連4季遭雙降窘境，金管會估計會帶來39億資金活水，受此激勵，台股在新春開盤第2天，持續上攻力道，最高來到1萬100點，最後以1萬097點作收。

外資今年買超逾500億

大陸已連續4季獲MSCI上調於新興市場指數和MSCI新興亞洲指數的權重，且調幅都居亞洲之冠，但這次不讓陸股專美，野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，即使幅度僅0.01％至0.03％，但對投資氣氛、信心深具正面效果。

元大摩台基金研究團隊指出，外資自今年以來，買超台股金額已逾500億元，提供這波台股良好支撐，但短線已來到前段高點，在指數未突破壓力、陸美貿易談判等國際情勢未明朗化前，建議投資人在操作上仍須謹慎應對；有分析師認為，台股已快到壓力點了，建議投資人不要追高，待3月1日情況明朗再調整策略。

面臨前高 短線勿追高

MSCI公布半年度的指數調整方案中，A股成份股新增5檔、無刪除，成份股總數增加至239檔，新增5檔為工業富聯、中國鋁業、國投資本、廣匯能源及華西證券等。

元大MSCI A股研究團隊指出，整體A股占新興市場指數權重變化不大，預料市場反應將較平穩，值得留意的是，陸美貿易談判可能在月底前先有框架性協議，後續會就細項持續磋商，雖然時間會拉長，但對股市衝擊會逐漸降低，短期以中性偏多看待。

陸股中長線具投資價值

摩根亞太入息型產品經理張致寧指出，儘管陸美貿易紛爭懸而未決，卻不影響MSCI調升陸股於指數中的占比，大陸已連續4季獲MSCI上調於新興市場指數和MSCI新興亞洲指數的權重，不論是在兩指數的調升幅度或整體權重，均明顯領先其他亞洲國家，國際資金現階段對陸股的中長線投資價值的肯定可見一斑。

(中國時報)