工商大老憂缺電 經長保證安啦
經濟部年前定調，核電廠不延役不重啟，七大工商團體昨拜會經濟部長沈榮津，提出希望穩定供電、解決天然氣占比過高風險、核電2025年後備而不用、電價平穩等多項訴求。沈榮津表示，「不是政府不考慮，而是困難重重」，他並再次作出「穩定供電」的保證。
工商協進會理事長林伯豐、商業總會理事長賴正鎰、電電公會理事郭台強等工商大老昨會上關切能源問題。賴正鎰表示，政府要吸引外資、台商回流，未來用電量應大幅上升，希望能安全穩定供電。也擔心沒有用核電將導致電價上漲，所以主張核二核三能夠延役，在2025年後「備而不用」。
工總祕書長蔡練生指出，業界提出核電延役，經濟部不斷以地方反對為由，「無能為力」回應，但經部都承認2021年火力發電再降，就會缺電，更顯示核電的必要性，中央應要加強和地方的溝通、積極思考。
此外，蔡練生也認為經濟部在供電穩定議題上，僅談到2025年，距離現在只剩6年，「那以後呢？」政府缺乏更長遠的規劃，例如氣候變化、南海發生戰爭等變數，都可能影響供電。另外，業界也很關心的電價議題，但經濟部簡報中也未清楚交代。
對此，沈榮津一再重申，發展核電已不可能，一方面是核廢料沒有去處，例如新北市政府遲遲未發出核一除役必須的乾貯許可，屏東縣政府也公開反對核三廠延役。「不是政府不考慮，而是困難重重」。但即使未來核能使用上有困難，他保證政府能源政策一定會確保穩定供電。
至於電價，沈榮津說，會控制在產業、民眾可接受範圍。
(中國時報)
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