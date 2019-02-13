衛生紙飆漲 創10年新高
主計總處昨公布1月消費者物價指數（CPI）年增率0.2％，雖然官方解讀，整體物價維持溫和平穩，但重要民生物資，雞蛋、衛生紙漲幅民眾感觸最深，因為年增率分別高達25.36％、13.48％，其中，衛生紙上漲幅度更創近10年新高；通路業者透露，衛生紙貴到民眾忍痛捨棄品牌迷思，二線品牌快速崛起。
通路業者表示，過去一線品牌的衛生紙，100抽的容量，促銷平均1包約10元，現在同樣做促銷，一樣的紙質、容量，平均要12元，有的網購平台更賣到超過14元；反觀100抽、一串24包的二線品牌，價格從190元到220元區間最好賣，買二線品牌，一串最多可省95元，通路點名倍潔雅、優活兩大品牌衛生紙，市占率快速崛起。
主計總處專門委員徐健中分析，衛生紙價格飆漲，主因是去年初國際紙漿價格開始上漲，導致衛生紙自去年4月後，漲幅都維持1成左右，由於去年1月比較基期相對較低，導致今年1月年增率衝高，但以這幾個月的變化來看，衛生紙零售價格已經逐漸平穩下來。
根據主計總處以每月平均消費支出8萬元的家庭為例，在1月CPI年增0.2％計算，支出較上年同月增加160元，其中，衛生紙(含面紙、紙巾)會多支出43元，算是相當顯著的項目，而外食費在連鎖餐飲業者上漲壓力下，家庭也多支出了105元。
根據主計總處統計，去年12月消費者物價指數（CPI）年減0.05％，今年1月由負轉正，年增0.2％，徐健中分析，主因是蛋類、水果、乳類及醫療費用價格上漲所致，但蔬菜量增價跌，加上成衣、油料費、通訊費及3C消費性電子產品價格下跌，抵銷部分漲幅。
(中國時報)
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