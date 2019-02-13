搶才下猛藥 公股銀幫存養老金
公股銀行搶才下猛藥！一銀宣布將推動員工儲蓄信託機制，員工每月存1000元，公司便會相對存入1000元，員工可選擇買股票、基金或儲蓄，存養老金。台企銀也透露，台企銀已將員工持股信託案提報財政部，方案略與一銀不同。彰銀也不排除跟進這項造福員工機制。
一銀董事長董瑞斌昨指出，勞工退休生活光靠政府推動的勞退機制，已明顯不足，剩下的就是勞工自身努存養老金，或是由公司從旁協助，為此決推出這項機制，每月只要員工存入1000元，一銀便相對存入1000元，員工可選擇購買股票（初步構想不限標的）、基金或儲蓄，以一銀員工數約7500人計算，公司相對提存成本高達9000萬元。
依一銀規畫員工需提存6年，如員工於6年內離職，便不能把一銀替員工提存的金額領走，但超過6年便可將整個投資帳戶資金帶走。全案提送財政部，如果獲核准通過，將追溯至今年1月實施。
台企銀董座黃博怡也說，台企銀為照顧員工，推出較單純的員工持股信託，員工每月存2000元、台企銀便會存1000元，員工存4000元、台企銀相對存入1500元，這筆資金將用來購買台企銀股票，一來降低員工流動率，有利攬才，另對公司來說，1年有3億的金額買股票，10年便高達3、40億，對穩固經營權有相當的幫助。全案正報財政部審核。
員工薪資平均高於其他公股銀行的兆豐銀，員工持股信託機制已上路，金額也為員工、公司各存1000元，購買兆豐股票。彰銀董事長張明道認為，公股銀行的機制應一致化，若能一致化，彰銀一定會比照辦理，大家一起照顧員工。
(中國時報)
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