7利空來襲 國內車市有寒意
七大皆空！國內外利空夾擊，車市龍頭和泰汽車下修車市展望，預估今年汽車總市場規模為42.5萬台，較去年43.5萬台減少1萬台，減幅2.3％。這也是前年車市達到44.4萬輛高峰後，連續2年出現衰退，感受明顯寒意。
和泰車總經理蘇純興說，今年全球經濟成長率下修、陸美貿易戰延燒、英國脫歐充滿不確定性、大陸經濟與汽車市場皆呈現衰退態勢、台灣出口成長趨緩，房市動能不足，經濟預測並不樂觀等7利空，看不到好消息。
對於進口車市占會否擴大，蘇純興認為今年國產車將吹響反攻號角，一改過去被悶著頭打的局面，像是農曆年前發表跨界車款Yaris Crossover，除了鞏固既有Yaris的客群，也爭取到原本在跨界車款觀望的，講直接一點，國產車產品若符合需求，沒那麼悲觀。
和泰車自估，今年小型車販售目標為13.1萬台，較去年12萬台成長，主要是主力暢銷車型Toyota RAV4、ALTIS即將於3月改款上市，再加上Lexus 熱銷車款RX、NX及新上市的UX帶動，整體看來市占率將重返3成之上。
對於和泰車下修車市預估，車廠主管普遍認為，「今年確實很辛苦」，尤其1月是過年前購車旺季，但今年年終獎金普遍縮水，單月掛牌數僅4.4萬輛，雖比12月多了些，但較去年同期高檔下滑將近8％，確實不太樂觀。
面對車市出現寒意，和泰車另闢戰場，今年將透過旗下和雲行動服務擴大綠能租賃版圖，導入iRent電動機車及PRIUS c油電車款；和潤預計於第4季掛牌上市，加上和泰產險及車美仕對母公司的挹注，維持獲利動能。
(中國時報)
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