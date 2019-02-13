純網銀申請等嘸人 9審委嚴選
純網銀執照書面申請周五（15日）截止，盛傳3組人馬將競爭，但目前沒有半家遞件。金管會昨（12）公布純網銀審查會9位委員門檻，資格限制很嚴格，要求委員和配偶前3年職涯「身家清白」，審查後2年，也不能到純網銀當董監事、經理人，連到發起人關係企業的員工都不行。
金管會表示，為了公平、公正辦理純網銀審查，審查會置委員9人，其中由金管會主委指派代表5人，其餘4名委員，由金管會聘請外部專家、學者擔任。
根據審查會設置要點，為了避免潛在利益衝突，委員本人及親屬，也就是配偶、三親等以內的血親、二親等以內的姻親，或同財共居親屬，不得參與純網銀申請人的申請設立案，或與申請人或其關係人有期約、收受利益。
例如近3年內都不能有僱傭、委任或代理等實質利害關係；在擔任審查委員起的2年內，更不能擔任對拿到執照的純網銀有實質控制力的職務。
金管會表示，15日就是純網銀遞交書面申請最後大限，預計將於本年6月底前公布核准名單。
(中國時報)
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