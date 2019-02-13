影》地下匯兌耍詐 北車前搶350萬

地下匯兌「黑吃黑」　3嫌劫350萬駕車逃
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中國時報
／台北報導、／影音

台北車站前昨日下午發生一起假藉地下匯兌交易人民幣，設局黑吃黑案。一對袁姓母子檔及同夥洪姓男子假藉交易人民幣，與賣方相約在新光三越百貨大樓前交易，3人交付350萬元台幣現金，待賣方完成人民幣轉帳後，動手搶回現金駕車逃逸，警方獲報後，立即發出追捕通報，北投警分局巡邏員警傍晚在北投區福國路逮捕洪、袁兩名男女嫌犯，追回全部贓款，袁女的兒子也在新店被捕，正漏夜釐清案情中。

台北車站前發生交易人民幣設局黑吃黑案，警方獲報先逮獲袁女、洪男兩人，另在新店逮獲袁女兒子。(圓圖)警方追回的贓款（警方提供）。（謝明俊攝）

母子檔聯手設局

警方初步調查，雙方相約交易人民幣，約定好在台灣交付350萬元台幣的買款，再由賣方通知大陸的合夥人，將等值的人民幣以銀行轉帳方式轉匯至買方指定的帳戶。由於賣方行為屬地下匯兌，違反銀行法，一併究責。

警方表示，32歲男子洪嘉宏與61歲的女子袁文伶，以及袁女綽號「小強」的兒子等3人，在昨日下午4時許，共駕白色BMW轎車抵達台北車站前的新光三越百貨大樓前，以350萬元台幣向趙姓、李姓男子購買人民幣。

洪嫌一方在雙方會面後先拿出裝有350萬元台幣現金的手提袋，交給趙某清點無誤後，以手機通知在大陸的合夥人，將折算過約70萬元的人民幣轉帳匯入買方指定的大陸帳戶內。不料，當趙某表示轉帳完成，綽號「小強」的嫌犯突然動手搶回先前交給趙某等人清點的350萬元現金袋，隨即跳上轎車加速逃逸，被搶一方追趕不及，趕緊向轄區中正一警分局忠孝西路派出所報案，警方確定搶匪的車號後，立即通報台北市警方全面攔查。

洪坦承11萬受雇

傍晚6點多，北投警分局員警巡邏經過北投區福國路時，發現通報攔查的轎車，員警立即上前掏槍喝令車上人員不准動，結果車上只剩洪、袁兩人，小強已離去，警方在車上起出被搶現金。

到案2名嫌犯被押回中正一警分局偵訊，在警訊中，兩人裝傻互稱不認識，後來洪嫌經警方深入查問才坦承以11萬元代價受雇協助這起交易，至於小強則逃回新店安民街母親住處藏匿，警方已趕往帶回，漏夜釐清案情中。

(中國時報)

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