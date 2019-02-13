影》0.75mg／L酒駕殺人門檻 立委轟法部玩假的

2019年02月13日 04:10 中國時報 郭建伸 、 張孝義 ／台北報導、 蔡孟哲 ／影音 ／台北報導、／影音

農曆年前酒駕致死頻傳，法務部傳出將提出《刑法》修正草案，擬以酒測值0.75mg/L作為區別酒駕殺人與一般公共危險罪的門檻，但綠委林俊憲批評，0.75mg/L以上酒駕殺人視同殺人罪，0.25到0.74mg/L仍視同公共危險罪，等同採用原來刑罰，這表示法務部完全不接地氣，根本「玩假的」。藍委江啟臣說，若0.75視同殺人罪，難道0.5撞死人不算嗎？坦言「標準很怪」。

為了杜絕酒駕歪風，警方擴大臨檢，對駕駛施行酒測。（本報資料照片）

不過，法務部政務次長陳明堂昨表示，酒駕事故致死朝殺人罪研修仍在開會研討中，且「尚在研議、沒有定案」。他說，對於酒駕肇事率，各方學者專家有各種研究，提出的檢測值很多，檢察司對此都納入參考，目前「並沒有哪個數值當作標準」。至於0.75的酒測值標準，陳明堂表示，他是看到報導才知道。

林俊憲說，在現存酒測值標準外，訂定更嚴格的酒測值作為認定殺人罪的標準毫無意義，也給酒駕者心存僥倖的空間，民眾應認知到酒後不能開車，沒有喝一杯、兩杯與喝一瓶、兩瓶的差異；他打算提出的修法版本，沒有「設定新的高酒測值門檻」，而是犯酒駕並致死即視為殺人罪。

藍委江啟臣批評，法部研擬朝酒測值達0.75mg/L者將視同殺人罪處理，某種程度掉進邏輯風險，導致「酒駕致死酒精濃度0.75是殺人罪，但酒精濃度未達標準卻肇事致死，不算是殺人」，認為這樣修法恐造成漏網之魚。

江表示，現行司法實務都已將飆車認定為「妨害公眾往來安全罪」，若致死最重可處無期徒刑，但反觀酒駕致死最高卻僅10年以下有期徒刑。他說，酒駕所造成的危險不比飆車輕已是社會共識，他認為應修法加重酒駕刑度並增列死刑，對於一再酒駕肇事累犯，就應處以無期徒刑或死刑，隔絕於社會，讓酒駕者永不上路。

檢察司長王俊力指出，法務部參考各國立法及相關文獻資料，0.75是有一份研究報告的一個研究結果，還有其他酒測值。至於外界為何會針對0.75設定唯一的一個標準？他也不知道。

(中國時報)