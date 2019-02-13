影》修法嚴懲沒下文 14案凍立院

2019年02月13日 04:10 中國時報 季節 ／台北報導、 蔡孟哲 ／影音 ／台北報導、／影音

酒駕肇事案例不斷，民間質疑現行罰則不足，要求修法呼聲止不斷，雖然立院也有委員提案修法，且已累計有14個酒駕相關修法提案，但僅僅在院會完成一讀，通通未能被立法院司法及法制委員會排入審查。

今年2月2日酒駕累犯陳瑞盈第三度酒駕，這次一口氣撞死2名機車騎士，引起社會抨擊，法務部擬提出修法將酒駕致人於死視同故意殺人，行政院長蘇貞昌也說「酒駕致人於死，等同故意殺人，應該嚴懲。」

我國《刑法》於第185條之3規定了酒駕相關罰則，上一次立法院通過相關修法在2013年6月。但同年11月國民黨立委丁守中發現現行法規仍有不足之處提案修改，在立法院院會一讀後，就被司法及法制委員會擱置未能排審，隔年民進黨立委李俊俋和國民黨立委盧秀燕也先後針對酒駕提案修法，同樣在一讀後被擱置。

2016年國民黨與民進黨立委也陸續針對酒駕提案修改《刑法》，至去年底會期結束為止，第九屆立委共提11個酒駕修法案，也跟第八屆的3個提案一樣，一讀後就進「冷凍庫」。

上會期任司法及法制委員會召委的民進黨立委周春米指出，雖有委員提案針對酒駕進一步修法，但酒駕上次修法是2013年，刑法是否可常修正？乃至於酒駕罰則是否還有加重空間，社會可討論。

(中國時報)