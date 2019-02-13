川普推國家級AI計畫 劍指大陸

2019年02月13日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普11日簽署一份行政命令，啟動「美國人工智慧倡議」，旨在從國家戰略層面調動更多聯邦資金和資源投入人工智慧（Artificial Intelligence，簡稱AI）研發，以因應來自「戰略競爭者和外國對手」的挑戰，確保美國在該領域的領先地位。川普此舉被視為在與大陸爭奪全球AI領域的領導地位。

對抗競爭者和外國對手

白宮科技政策辦公室聲明指出，美國是AI技術的早期開發者和國際領導者，不過由於全球各地的AI創新步調加快，「我們不能無所作為，自以為能一直保持領先地位」。

白宮說，投資AI「對創造未來產業十分重要，例如自動駕駛汽車、工業型機器人和用於疾病診斷的演算法等」。這項倡議目的在於確保美國在發展AI與相關領域上依舊維持優勢，像是先進製造與量子運算。

籲與他國在該領域合作

倡議要求因應「戰略競爭者和外國對手」挑戰，同時呼籲與其他國家在該領域展開合作，但強調要符合所謂「美國的價值和利益」，並未說明發展AI的明確資金或詳細策略。

倡議提出五個重點領域：第一，研發方面，將AI技術作為對基礎性研發投資的重點，強化美國產、學、研一體的研發生態。

第二，資源調配上，聯邦政府的數據、算法和計算機處理資源將更多向美國AI研發人員和企業開放。

第三，政策方面，白宮科技政策辦公室和商務部下屬的國家標準與技術研究所將負責制定可靠、有效、可信、安全、輕便、可操作的AI體系技術標準。

第四，人力資源培養和準備方面，透過學徒制、技能培訓、獎學金和理工科教育等方式，幫助美國產業工人適應AI帶來的各種轉變並學習相關技能。

第五，國際合作方面，美國與其他國家合作，但是要確保技術的發展方向符合美國的價值和利益。

智庫質疑無實際影響力

這是美國政府首次推出國家層面的AI促進計畫。先前，加拿大、日本、英國等國已相繼發布AI國家發展戰略。

2017年7月，大陸首部國家級AI發展規畫《新一代人工智能發展規畫》出爐，將新一代AI發展提高到國家戰略層面。

美國智庫「布魯金斯研究院」科技創新中心創始主任威斯特說，白宮發布這項行政命令「符合時宜」，但還不清楚在沒有明確資金下要如何執行，而「總統有時候會提出聽起來很美好，但卻沒什麼實際影響的倡議。」

他說：「中國將在2030年前投資1500億美元（約新台幣4兆6344億美元），目標是在發展AI上成為傲視全球的國家。重要的是美國必須跟上腳步，因為AI將改變許多不同產業。」

(中國時報)