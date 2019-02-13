陸俄威脅美太空霸主地位

2019年02月13日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國國防情報局（DIA）11日發布最新報告指，俄羅斯和中國大陸正戮力強化其太空軍事能力，包括可瞄準並摧毀美國人造衛星的雷射武器。在不久的將來，這兩個雄心勃勃的國家很可能將威脅到美國與盟友的「太空霸主」地位。

《太空安全挑戰》（Challenges to Security in Space）報告指出，過去美國在衛星技術及導航、軍事目標識別與情報蒐集等領域長期占據優勢地位，但在俄陸兩國急起直追下，差距已逐漸縮小。陸俄「正在開發對（美國）太空行動自由構成威脅的系統」，現階段兩國也已了解控制外太空的能力是「贏得現代戰爭的必要條件」。

美國防情報官員相信，陸俄正採取行動「向美國發起挑戰」。過去4年來，陸俄已成功打造「強大且有能力」的太空軍，而且仍在持續進步。報告分析了多種已研發完畢的反衛星武器，包括數種長程飛彈，以及還在研發中的反衛星雷射武器系統。此類武器系統具有難以防範、攔截的特性，最快數年內就可投入實戰。

此外，在追蹤美國太空資產方面，陸俄也有重大進展，「其太空監視網路能搜尋、追蹤並描繪所有地球軌道上的衛星」。上述能力可用於輔助各種可消滅美國衛星或使美國衛星無法運作的系統，包含雷射武器和反衛星飛彈等。報告還強調，俄羅斯和大陸「增強了偵查能力，使其能夠監視、追蹤並瞄準美國和盟國部隊」。

近年來，美國國防和情報界曾發布一系列警告，稱陸俄企圖迎頭趕上美國在太空領域的領先地位，不過，從最新報告看來，這2國似有更強勢、更具侵略性的計畫。

報告也警告，雖然陸俄對美國的太空威脅最大，但伊朗和北韓等國也對美國的太空主導地位虎視眈眈。目前德黑蘭和平壤都已具備干擾衛星通訊和獨立太空發射的能力，相關技術也能用於飛彈測試。

今年1月，美國國家情報總監辦公室也就日益激烈的太空競爭提出警告。該單位指，俄陸都在追求「全方位反衛星武器，這可能削弱美國的情報收集能力」。美國上月底發布的《全球威脅評估報告》則指，大陸已擁有1種可攻擊低地軌道衛星的反衛星飛彈，而俄羅斯一直在測試陸基雷射武器。

(中國時報)