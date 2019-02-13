美點名AI 對陸戒心表露無遺

2019年02月13日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美陸之間早就不止貿易戰，而是在各個領域明爭暗鬥。川普政府為了遏制大陸的科技追趕步伐，劍指《中國製造2025》戰略。白宮國家貿易委員會主席納瓦洛談到陸方這個戰略時，曾特別點名了人工智慧（AI）、機器人及量子運算等，AI被擺在首位，美方的戒心表露無遺。

AI為公認最可能改變未來世界的顛覆性技術，而以往聞名遐邇的AI系統無不源自美國，像是超級電腦「深藍」（Deep Blue）與「華生」（Watson），皆是IBM開發的系統。過去多年來AI領域的進展，也大都由谷歌、微軟、亞馬遜及臉書等美國公司帶領。

但是美國在AI領域霸主地位，有史以來首度遭逢大陸的強力挑戰。前年大陸公布計畫，希望成為AI領域的全球領軍者，到2030年時創造一個價值1500億美元（約台幣4.6237兆元）的產業。《紐約時報》形容大陸雄心勃勃，等於把發展AI當作「中國版阿波羅11號登月任務」。

近日世界智慧財產權組織（WIPO）匯總的報告顯示，2013年至2016年的4年間，全球AI相關專利數量增長一倍。企業的AI專利持有數量方面，日美領先，而在學術領域，大陸則正迅速崛起。AI相關專利申請數量排在前20的大學和公共研究機構中，有17個來自大陸，中國科學院和清華大學等位居前列。

大陸在AI領域異軍突起，有一大關鍵是「規模」。「訓練」AI系統（深度學習）需仰賴大數據（Big Data）。前微軟和谷歌高層主管李開復指出，大陸擁有巨大優勢，因為龐大人口可產生更多數據，而大陸企業也更願意分享。他並斷言，「中國將成為AI強國之一，甚至最強的AI大國」。

大陸科技巨頭像是騰訊、百度、阿里巴巴及京東商城等，無不快速擁抱投資AI。反之在美國，很多數據卻被鎖在臉書和谷歌等公司內。在特斯拉執行長馬斯克參與創立的AI實驗室「OpenAI」監管政策的克拉克（Jack Clark）曾感嘆說，美國沒有一套核心國家戰略，「我們的技術擁有顯而易見的力量和價值，卻得不到全力支援，包括資金奧援。」

(中國時報)