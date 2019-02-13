AI發展失控 大量搶奪人類飯碗
世界主要強國積極研發人工智慧，但也有不少人擔憂這種科技所可能帶來的問題。已宣布參選2020年美國總統大選的台裔企業家楊安澤曾表示，AI的發展已失去控制，而他最擔憂的是，AI將搶奪人們的飯碗。
AI科技正大幅取代人類的工作，涵蓋交通運輸、零售、醫療乃至各行各業，其結果可能導致社會動盪。他還認為，AI若被用來發展武器，其後果甚至會比核子武器更糟。
英國廣播公司（BBC）新聞網年初曾報導，由於AI科技突飛猛進，可能威脅許多人的工作。報導引述《機器人來了：人工智慧時代的人類生存法則》一書作者普利亞諾（John Pugliano）所稱，有幾大職業將因AI喪失大量工作機會，包括：醫生，隨著疾病診斷自動化的改進，某些醫療工作將被取代；律師，許多律師業務可能被AI電腦軟體取代；建築師，AI已能設計建築物，未來只有具備創造性和藝術技能的建築師才能生存；會計師，從事複雜稅務領域的專業人士不會受影響，但從事簡單稅務處理的工作人員將消失。
其他受影響的工作還包括：戰機飛行員（正逐步被無人機取代）、警察與偵探（正被尖端監視跟蹤技術系統取代）、房地產仲介（買賣雙方可直接透過網站進行交易）。
不過，AI也創造出新的職位和行業，如：AI系統或軟體研發者、電腦運算開發人員以及熟悉保護和維修系統的工程師等。此外，一些傳統行業的需求將有增無減，好比水電工和熟練的建築工人等。
(中國時報)
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