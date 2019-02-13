陸重申 反對外空軍備競賽

2019年02月13日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸外交部12日就美國國防情報局對大陸等國家航天政策的評論做出回應，表示有關說法完全沒有依據，大陸一貫主張和平利用外空，反對外空武器化和外空軍備競賽。

大陸外交部發言人華春瑩當天在例行記者會上稱，太空是全人類的共同財產，並不是哪一家，特別是美國的私有財產。中方注意到美國防情報局的報告對大陸等國家的航天政策妄加評論，有關說法完全沒有依據。大陸一貫主張和平利用外空，反對外空武器化和外空軍備競賽。

華春瑩說，多年來，大陸與俄羅斯等國際社會成員一起，積極致力於推動達成國際法律文書，從根本上防止太空武器化和太空軍備競賽。她指出，「近一段時間以來，我們確實看到外空安全領域出現了一些消極動向。尤其令人警惕和關注的是，美國將外空定性為『作戰疆域』，宣布組建獨立的『太空部隊』，不斷開展太空作戰演習。這些行為導致太空武器化、戰場化危險日益成為現實。」

她說，「儘管如此，美國卻在不斷渲染別國所謂的『太空安全威脅』，這種掩耳盜鈴、自欺欺人的伎倆實質上就是要為自身推進太空軍力建設和先進武器研發尋找藉口。如果美方真正關心太空安全，就應該與大陸一道，積極參與到太空軍控進程中來，為維護太空安全做出應有的貢獻，而不是相反。」

(中國時報)