紐航折返不涉台 陸指未註冊
中國時報
呂佳蓉／台北北京連線報導
針對紐西蘭媒體stuff報導，紐西蘭航空公司一架由奧克蘭飛往上海班機起飛數小時後折返，原因是與班表文件忘了移除台灣相關稱謂有關。對此大陸涉外人士指出，這是錯誤報導，此事完全是技術原因，因為該機為新機型，未在大陸註冊，申請程序有缺失，才無法降落。
否認文件有台灣遭拒
紐航9日飛往上海班機起飛4.5小時後折返，相關報導指出，該架編號為NZ289的航班因為在飛行文件上獨立出現「台灣」字眼，被大陸視為把台灣稱為獨立國家，因此拒絕該航班降落上海機場。
報導稱，出問題的文件是紐航向紐西蘭民航局申請降落大陸領土的文件，上面的字眼把台灣當作獨立國家地區，而陸方對此態度非常堅決，要求「改善」。
不過，據大陸涉外人士消息表示，該架飛機沒辦法降落上海純粹是技術上的問題，與台灣無關。該架飛機是2018年中旬才開始執行任務，因為尚未在大陸註冊過，沒有相關文件，所以無法降落上海，只能返回出發地，但後來已飛往上海。
針對紐媒報導的說法，紐航尚未予以回應，而紐國民航局則是駁斥此說法，但仍未對該航班遭拒絕降落的確切原因給出說明；紐西蘭總理阿爾登11日表示，該航班因「行政因素」返航，不會對紐西蘭與大陸的關係產生政治影響。
陸委會籲別濫權施壓
大陸外交部發言人華春瑩11日表示，這架飛機由於臨時調配不當，未獲得目的地落地許可。截至截稿前，我外交部發言人李憲章回應稱，目前尚無相關資訊，已透過管道瞭解查證中；陸委會則重申，大陸應正視中華民國存在的事實，不應該濫用「銳實力」施壓國際航空公司。
航空界官網彈性處理
去年大陸要求各國航空更改官網上台灣標示，44家航空公司全部完成名稱更改，官網上「台灣」消失全變成「台北」兩字，原本堅持不更名的3間美籍航空也都屈服。不過，其網站改以「城市」或「機場」來搜尋出發地，展現其彈性作法。
(中國時報)
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