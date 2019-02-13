美頻釋正面訊息 和解露曙光

2019年02月13日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰新一輪磋商積極進行中，11日率先召開副部級會談，預計雙方代表團的高層級談判於14日登場，同時美方頻頻釋出正面訊號，除兩國官員都指稱對新一輪貿易談判抱有希望，有望緩和貿易戰；白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Kevin Hassett）也表示，白宮十分期待本周會晤能取得成果，讓陸美貿易戰火協商和解的曙光逐漸露出。

此外，雖然之前美國總統川普對「習川會」的態度一變再變，但白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）最新說法表示，川普仍希望與大陸國家主席習近平在近期會面，這也被外界解讀是對陸美貿易戰趨於緩和的示好。

陸美貿易協商代表團近幾個月經過多次協商，最新一輪談判近日在北京舉行，副部級會談11日首先登場，預計14日將提升層級，由大陸副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤進行對話協商。

據Fox新聞引述哈塞特說，美方已經把所有問題擺上檯面，包括智慧財產權竊取、強制技術轉讓等，並指出白宮十分期待在本周的高級官員會晤能取得成果。

而此輪協商另一關注焦點在於，距離陸美貿易戰約定停火期限的3月1日已經不遠。按照原先協議，如果到期限日期，陸美雙方尚未達成協議，美方將把約2000億美元規模的大陸出口至美商品關稅調高至25％。

哈塞特說，川普政府對雙方談判正取得進展感到高興，但重申3月1日是達成協議的「真正期限」。但外媒引述川普身邊助手卻指出，3月1日的陸美貿易休戰期限可能延長。

不過，在看似一片正面因素之下，陸美來往的負面因素仍製造出不確定性，例如美艦近日駛進南海爭議海域，引起陸方強烈不滿；美國國務卿蓬佩奧11日公開告誡各國盟友不要安裝華為的設備，這將使美國更難與這些國家合作。

(中國時報)