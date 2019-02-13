2019年02月13日 04:10 中國時報 吳泓勳 ／綜合報導 ／綜合報導

近日陸美貿易協商前景備受關注，大陸商務部副部長錢克明昨日在新聞發布會上公布，去年美國對陸投資增長7.7％。但同時也不點名批評美國給陸企投資造成影響。並強調，2019年將全力做好「一促兩穩三重點」，也就是促消費，穩外貿、穩外資，以及辦好第二屆進博會、妥善應對陸美經貿摩擦、推進自貿試驗區建設和探索自由貿易港等3項重點任務。

《北京青年報》報導指出，大陸商務部12日舉行「2018年商務工作及運行情況新聞發布會」。錢克明強調，大陸會鼓勵有實力的企業展開對外投資，也希望有關國家秉持開放態度，為陸企在內的各國投資營造開放環境。

就新一年的商務工作，錢克明表示，將促進形成強大國內市場，擴大全方位開放，推動由商品和要素流動型開放，朝向規則等制度型開放轉變，並推進經貿強國建設、加快商務高質量發展。

回顧去年商務表現，他說2018年大陸利用外資表現呈「量穩質優」，製造業利用外資占比升至30.6％、高技術製造業利用外資增長35.1％，且特斯拉、寶馬（BMW）等項目也取得積極進展，其中5000萬美元以上的大項目近1700個、成長23.3％。

從外資利用地區來看，錢克明表示，中西部地區呈現快速增長。其中的西部地區實際使用外資646億元（人民幣，下同）、增長18.5％；中部地區實際使用648億元、增長15.4％。而這些外資分析來自發達經濟體的投資成長較快，包含英、德、韓、日、美，各增長150.1％、79.3％、24.1％、13.6％、7.7％。

(中國時報)