陸智庫估15年內呈下降
在陸美兩大經濟體展開角力，影響全球經濟之際。直屬大陸國務院的「國務院發展研究中心」昨日公布《未來國際經濟格局十大變化趨勢》報告指出，未來15年全球經濟增長速度將呈現趨勢性下降。同時，全球經濟格局多極化將更明顯，中國大陸的經濟地位更加重要，美國將保持全球超級大國地位。
大陸國務院旗下《經濟日報》12日報導指出，未來15年，是大陸比較優勢轉換期，是大陸作為新興大國崛起的關鍵期，也是國際格局大調整期。大陸必須發揮優勢、彌補短板，不斷提升國際競爭力，才能實現趨利避害。
報告列出未來15年國際經濟十大變化趨勢。第一，全球經濟將處於低速增長期。全球經濟增長面臨人口增速放緩、老齡化加速和環境保護日益嚴格等諸多約束，未必能恢復至歷史平均水準。預估2020年至2035年，全球經濟增長平均速度為2.6％左右。
報告稱，第二，全球經濟格局多極化將更明顯。部分亞洲和非洲國家有可能成為全球經濟增長的領跑者。報告預測，未來中國大陸的經濟地位將更加重要，美國將繼續保持全球超級大國地位。歐洲、日本雖仍是全球重要經濟體，但地位將有所下降。
其餘八大趨勢包括新技術革命將重塑產業格局；國際貿易將呈現數位化等特點；跨境投資規則制定出現新趨勢；全球人口老齡化加速；綠色發展成為重要取向；全球能源結構與格局將深刻變化；全球糧食安全總體有所改善；國際金融中心將多元化。
(中國時報)
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