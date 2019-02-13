學者：陸會要求業者 非針對航班
中國時報
呂佳蓉／台北北京連線報導
有關紐西蘭媒體報導，近日紐西蘭航空公司飛往上海班機起飛數小時後折返，原因是文件上有標註台灣有關，但許多大陸學者表示，如果航空公司未配合更名，大陸會針對的是航空公司，而非航班與旅客；不過學者們也說，從去年開始大陸民航局已致函給各民航公司，要求更改台灣的標註，台灣是中國的一部分非常明確。
華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯表示，從去年的年中，國際民航確認「台灣」的標註為「中國台灣」，任何有出現兩國論的思考，都是一個不被接受的事情。由此邏輯看來，台灣的地位在國際上是明確的，台灣是中國的一部分。
不過包承柯也說，11日大陸外交部表示，這架飛機由於臨時調配不當，未獲得目的地落地許可。這件事情在台灣內部引起注意，是台灣當局要把事情做大，是挑動台灣內部民粹，希望在2020選舉當中打悲情牌，惡化兩岸關係，尋求對民進黨的支持。
北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，若陸方認為航空公司在表態上有問題，大陸會直接對航空公司提出要求，而不會禁止單獨一架飛機降落。
至於台灣媒體大多引自紐西蘭媒體報導，認為該事件與台灣問題相關，李振廣則表示，許多人對兩岸關係常捕風捉影，發生一件事情就與兩岸關係扯到一塊，像是驚弓之鳥，但相關引述若太偏離事實，就是有些人在操作。
南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵表示，國際航空業必須明白在大陸有這樣特殊的兩岸問題，任何航空公司都不該在這問題上觸碰敏感的底線，需要作出相應合理的安排。
(中國時報)
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