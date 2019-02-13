司改接地氣 首砍不適任法官
司法院繼大法庭、憲法訴訟制度後，新的一年將推出新措施，讓訴訟當事人可以直接聲請評鑑法官，且人民有機會擔任職務法庭的法官，與職業法官共同參與審判遭彈劾的法官，一起將不適任的法官淘汰，司法院祕書長呂太郎表示，豬年司法院有3大重點工作，要讓法官判決更「接地氣」。
呂太郎說，首先是把已經通過的法律落實，因為其中司法院要訂很多的子法及配套措施，進行各種的教育與宣導，例如大法庭、勞動事件法、憲法訴訟法等，都要擬定相關細部規定。
其次，司法院要推動還沒有完成立法的部分，包括國民法官及各種訴訟制度的改革，其中法官評鑑制度最重要，包含法官評鑑及職務法庭的變革，司法院已完成修正草案，與考試院進行討論後，希望下會期送立院審查。
職務法庭 國民參與
他解釋說，這項制度的改變，最重要的是讓當事人可以直接聲請法官評鑑，因為當事人是訴訟主體，對於審理情況最了解，此外也將提高外部委員參加評鑑的比例，法評會的調查權限也會擴大，只要與本案有關都可以一併進行調查，不限於聲請部分。
在職務法庭部分，呂太郎說，目前都是由職業法官兼任，讓外界感覺「官官相護」，修法草案加入法官以外的法律學者或國民，讓職務法庭的審判更加公正，也可將人民的觀點帶進審判中，藉此淘汰不適任法官。
判決量刑 將有依循
第3項工作則是內部改革。司法院要透過司法行政系統，提供法官判決量刑的資料，讓法官的審判落實現行的法律，讓司法判決能夠「接地氣」，更符合一般人的觀念，能夠被社會所接受。
司法院目前已建置性侵、酒駕等量刑系統，至於家暴及虐童案部分，呂太郎說量刑系統是大數據的回歸分析，但目前有關於兒童被虐案件，進到法庭的數量相對有限，法官審判只能參考其他資料。
不起訴案 人民審查
在檢察系統方面，法務部長蔡清祥表示，「人民參與司法」是很重要的項目，審判方面有國民法官，檢察方面就是設立人民檢察審查會，由民眾組成的審查會，就檢方不起訴或簽結案件審核，決定是否再偵查等，希望讓檢察官也能夠接地氣。
(中國時報)
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