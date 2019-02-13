大法庭7月上路 檢辯大挑戰

2019年02月13日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

大法庭制度7月4日將正式實施，終審法院將廢除決議及判決，改用法庭方式作成法律見解裁定，不過如此一來終審判決都成為判決先例，如何讓律師及檢察官了解過去有什麼法律見解，司法院將補充法學查詢系統，並舉辦說明會向法界介紹運作細節。

司法院廢除最高法院保密分案後，再度出手改造終審法院並完成修法，經總統公告後即將實施，未來最高法院及最高行政法院不得再作成決議，決議內容也不能再拘束各庭，有法律爭議的案件，終審承辦法庭須提案到大法庭作成裁定，再進行個案判決。

司法院祕書長呂太郎強調，大法庭只是裁定提交案件的法律見解，不會涉及個案事實的討論，只是就抽象的法律學說見解，經過開庭辯論的方式，進行法律審理及裁定。

他表示，大法庭的法律通過後，最高法院及最高行政法院必須要訂相關的內規，這些內規的內容主要是包括大法庭的法官如何選出，及承辦案件的法官覺得有必要把案件送交大法庭，這個流程該如何走，還有硬體設備的建置，這是終審開始進行的準備工作。

呂太郎說，未來大法庭法官人數眾多，且都要開言論辯論，所以當務之急要趕快建置容納這麼多法官的法庭，但大法庭不只是終審法院的問題，還要向律師宣導有什麼樣的資源可以帶入大法庭，大法庭的制度下廢除了判例與決議，但以後所有的終審判決都成了判決先例。

司法院與最高法院未來將把判例以外的所有判決都補充在法學資料庫內，做為一個律師就必須要很努力終審過去有什麼見解，提出有利當事人的主張，獲得最高法院承辦法庭的接受，然後提到大法庭。

(中國時報)