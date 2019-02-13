破除司法高牆 要讓人民有感
蔡政府為使人民對司法有感，2017年大規模舉行「司改國是會議」，不過，無論是否進行司改，司法迄今仍是「孤芳自賞」，並沒有拉近與人民間的距離，作為規範人民行為準則的司法，實在應該切實了解人民需要，讓人民對司法有感。
司法的基礎應該是「讓人民看得懂」，才能讓民眾知法、守法，但無論司改前後，開庭中或結案後的書類「司法語言」太多，雖顯露司法人員的專業，卻讓民眾聽不懂，看不懂，民眾無法清楚知道打官司是什麼事？自己對不對？
同時，司法書類中的艱澀文字太多，例如判決書中對於被告犯行的認定，經常出現「洵堪認定」這樣的文字，雖有華麗文字之美，卻讓民眾閱讀判決書如看天書。
此外，司法院津津樂道的國民參審制度，乍看讓民眾參與審判過程，似乎很接地氣，但從適用案件來看，「最輕本刑7年以上有期徒刑之罪」、「其他故意犯罪因而致人於死者」，還排除少年刑事案件與毒品危害防制條例案件的適用。
依司法院設計，殺人放火等罪大惡極案件才適用國民參審，但這類型案件經常發生在民眾周遭嗎？真正可能被民眾遇到的詐騙集團、吸金及車禍，卻因法定刑責未達門檻被排除適用。
國民參審制度設計理應考慮全民需要，否則只為粉飾審判不夠透明而設定高門檻的國民參審，作為玩弄制度、聊備一格的「自嗨」，國民參審實無任何意義？
尤其，判決結果若與社會期待悖離，民眾無法信任司法，如遭全民唾棄的酒駕肇事傷害或致死，即使檢察官依殺人罪起訴，社會呼籲該重判，法官仍依過失致死判決，司法永遠難符合民眾的期待，紛擾依然不斷。
司法不是菁英階級的閉門造車，唯有讓人民有感的司法，才能讓民眾守法，不論如何改革，都應秉持人民有感的基本原則。
(中國時報)
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