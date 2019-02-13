國民法官制 立院還有得喬
儘管人民參與審判面臨陪審制與參審制的路線之爭，司法院祕書長呂太郎強調，審判制度改革在台灣已討論30多年，以目前來看國民法官制較適合推行，未來司法院會持續與立法委員溝通，希望國民法官制可以順利完成立法，讓司法真正解決社會的問題。
呂太郎解釋，人民參與審判是為了讓國民直接參與審判，讓司法判決接地氣，台灣歷經數十年的司法改革討論，多數法界人士認為類似德國、日本的人民參審制比較適合台灣司法體系。
據司法院送交立法院審議中的草案，未來只要滿23歲的國民，就有機會可擔任國民法官，但同時必須盡義務參與審判，公司也必須給予公假，違反者最高裁罰3萬元，未來司法審判將由6名國民法官與3名職業法官共同決定有罪與否及量刑。
國民法官制度適用最輕本刑7年以上的罪，或故意犯罪因而致人於死等，但包括少年刑案、毒品危害防制條例、或案件過於繁複、高度專業不適參審，有事實足認參審難期公正等案件，都可排除人民參與審判制度。
呂太郎直言，國民法官將對台灣司法造成巨大的衝擊，但這是正面的發展，未來職業法官與國民法官共同審案後，可以吸收相關的經驗來自我成長，將之帶入不適用國民法官審判的案件中，如此一來，司法審判會更貼近人民，法官判決也較符合民眾的期待。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。