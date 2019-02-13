國民法官制 立院還有得喬

2019年02月13日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

儘管人民參與審判面臨陪審制與參審制的路線之爭，司法院祕書長呂太郎強調，審判制度改革在台灣已討論30多年，以目前來看國民法官制較適合推行，未來司法院會持續與立法委員溝通，希望國民法官制可以順利完成立法，讓司法真正解決社會的問題。

呂太郎解釋，人民參與審判是為了讓國民直接參與審判，讓司法判決接地氣，台灣歷經數十年的司法改革討論，多數法界人士認為類似德國、日本的人民參審制比較適合台灣司法體系。

據司法院送交立法院審議中的草案，未來只要滿23歲的國民，就有機會可擔任國民法官，但同時必須盡義務參與審判，公司也必須給予公假，違反者最高裁罰3萬元，未來司法審判將由6名國民法官與3名職業法官共同決定有罪與否及量刑。

國民法官制度適用最輕本刑7年以上的罪，或故意犯罪因而致人於死等，但包括少年刑案、毒品危害防制條例、或案件過於繁複、高度專業不適參審，有事實足認參審難期公正等案件，都可排除人民參與審判制度。

呂太郎直言，國民法官將對台灣司法造成巨大的衝擊，但這是正面的發展，未來職業法官與國民法官共同審案後，可以吸收相關的經驗來自我成長，將之帶入不適用國民法官審判的案件中，如此一來，司法審判會更貼近人民，法官判決也較符合民眾的期待。

(中國時報)