彭佳慧MV女主角 怒討選美獎金
中國時報
鄭薇心／台北報導
榮獲「2018台灣十大車模」的陳蘊予，是彭佳慧等知名歌手的MV女主角，她去年參加「2018世界華人華裔小姐選美比賽」，奪下「華人小姐」第二名，至今卻未拿到獎金，因此出面控訴台灣賽區組委會主席甘詔允吃人夠夠！
甘詔允喊冤指有人爆料陳父是爭議不斷的「台灣民政府」黨員，這可能會影響其他參賽者到大陸參加世界區決賽的權益，因此必須釐清陳蘊予的參賽資格。不過，陳否認父親和「台灣民政府」有關。
建國中學校友會去年底改選第13屆理監事，包括長照專家伊佳奇等多位校友質疑選舉舞弊。《周刊王》調查，早在農曆年前，第12屆理事長、日盛集團總裁陳國和已為此和監事互嗆，目前除北市社會局發函警告，還有校友備妥訴狀擬提告選舉無效。對此，建中校友會江姓副總幹事表示，人民團體只出錢出力，又沒好處，何必作弊？應是有人誤解。第13屆理事長王伯元的祕書則說，王未提過校友會之事。陳國和至截稿前無回應。
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(中國時報)
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