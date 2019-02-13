彭佳慧MV女主角 怒討選美獎金

2019年02月13日 04:10 中國時報 鄭薇心／台北報導

榮獲「2018台灣十大車模」的陳蘊予，是彭佳慧等知名歌手的MV女主角，她去年參加「2018世界華人華裔小姐選美比賽」，奪下「華人小姐」第二名，至今卻未拿到獎金，因此出面控訴台灣賽區組委會主席甘詔允吃人夠夠！

甘詔允喊冤指有人爆料陳父是爭議不斷的「台灣民政府」黨員，這可能會影響其他參賽者到大陸參加世界區決賽的權益，因此必須釐清陳蘊予的參賽資格。不過，陳否認父親和「台灣民政府」有關。

建國中學校友會去年底改選第13屆理監事，包括長照專家伊佳奇等多位校友質疑選舉舞弊。《周刊王》調查，早在農曆年前，第12屆理事長、日盛集團總裁陳國和已為此和監事互嗆，目前除北市社會局發函警告，還有校友備妥訴狀擬提告選舉無效。對此，建中校友會江姓副總幹事表示，人民團體只出錢出力，又沒好處，何必作弊？應是有人誤解。第13屆理事長王伯元的祕書則說，王未提過校友會之事。陳國和至截稿前無回應。

《時報周刊》報導，事業、家庭兩得意的許茹芸，談起韓國籍老公崔栽誠，大讚他是「心靈導師」，卻自認是個「不及格太太」！《周刊王》本期附贈「爆乳學生妹」芷涵跨頁美照！更多精采內容，詳見今日「聯姻」上市的《周刊王》《時報周刊》。

(中國時報)