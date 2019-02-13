侯重溫舊夢 鄭笑稱回娘家
桃園市長鄭文燦（右）與新北市長侯友宜（左）倆人相約一起騎腳踏車。（市府提供）
桃園新北首場雙首長論壇，雙方就捷運三鶯線延伸八德段計畫、及大漢溪水岸休閒圈與自行車道銜接計畫等議題討論，跨出雙城共好的第一步，鄭文燦展現熱情，說侯來桃「是作客也是回娘家」，侯則直說是「重溫舊夢」，兩人相約16日還要與基隆市長林右昌一起參加平溪天燈，是否排擠台北市長柯文哲？侯否認，並解釋柯P表定要去台中。
捷運串聯 打造生活圈
侯友宜走進市府大樓，直說都沒有變，他率領新北市府團隊，一起到他曾任桃園縣警察局長的老地方，雙方就交通、觀光、智慧城市、防疫、城市外交等面向進一步合作，讓北桃生活圈能結合得更緊密。
會中雙方達成兩大共識，包括推動捷運三鶯線延伸八德段串聯新北及桃園兩大都會捷運系統，加速完成「北北桃軌道1小時生活圈」，機場捷運部分，機場捷運A3新北產業園區站有規畫預留預辦登機的設計空間，未來並將與交通部協商，提高機場捷運新北段捷運站密度。
另一項合作要打造大漢溪水域休閒圈，包含大漢溪左岸水管路打通串接、優化道路自行車標誌、保全巡防、監視器合作等遊客安全議題加強合作，並將兩市水岸自行車道完整銜接，通力打造悠活騎樂休閒園區。
互贈禮物 相約騎單車
兩位市長互贈禮物，鄭送超高性能的「太平洋公路自行車」，侯則回贈咖啡渣製作的多功能西裝，約定今年底完成串連桃園至新北自行車道，一起從石門水庫騎自行車到淡水，希望未來可以早日實現從淡水坐輕軌回桃園。
「什麼都可以合作只有棒球不能！」鄭文燦對於侯友宜邀約打棒球，他說將安排桃園在地職棒球隊Lamigo桃猿隊和新北市富邦悍將隊進行城市友誼賽，雙城透過多元交流，融合兩個城市的建設、體育、文化等特性，展現更深入的交流成果。
(中國時報)
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