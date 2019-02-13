中市欠千億 舉債空間6都之末
台中市債台高築，從105年進入「千億負債俱樂部」！台中市長盧秀燕12日指出，經清點市庫財政發現，中市借債空間居於6都之末，負債已接近1200億元，舉債空間只剩88億元，「錢已經被借光光！」，依《公債法》，北高2市較早升格，舉債額度高，將向中央提重新調整舉債空間，不要讓台中成為次等直轄市。
可借額度 不到百億
台中市財政局表示，依《公債法》規定，以往全台只有北高2個直轄市，舉債分配額度高，但陸續升格到6個直轄市後，其他4個較慢升格的直轄市，舉債空間被壓縮，建議中央重新分配，不能讓直轄市出現懸殊舉債額度。
盧秀燕以6都舉債空間來說，最多像台北市可舉債約2000億元，比較少像高雄市尚可舉債282億元，台南也可舉債593億元，台中舉債空間不滿百億元。
首要任務 開源節流
對前市長胡志強任內財政穩健，但盧接手後，債務沉重，她表示「要往前看，不要再往後看」，未來重大建設包括會展中心、巨蛋、打通市政路等重大建設仍會繼續，不可能又要馬兒好，又要馬兒不吃草，所以會開源增加財路。
盧強調，未來除遵守財政自律，不再亂舉債，首要任務就是「開源節流」，包括煙火式政策減少，不亂花錢，招商引資，增加市民就業機會、國家稅收入，推動「自償性建設」，以複合性功能的建築為主，調降開銷。
「台中的財政一定要公開透明！」盧秀燕強調「陽光施政」，政府財政要讓大家知道債務情形、舉債空間，財政狀況雖然嚴峻，但是新市府上任後勇於承擔，有信心努力做好市政。
(中國時報)
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