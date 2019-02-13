教師兼行政 未休假加班費可領7天

2019年02月13日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

新年送紅包！台南市學校行政人員未休假加班費僅可領3天，市府公務人員為7天，長期為教育現場詬病，市長黃偉哲12日宣布提高學校兼任行政人員未休假加班費到7日，一年增加3200萬元支出、4050人受惠，教師組織予以肯定，議會教育小組召集人蔡育輝肯定今後不再一市兩制。

待遇比照公務員

台南市過去基於財政紀律考量，市府各機關學校均控管未休假加班費日數，造成市府公務人員未休假加班費日數為7天，但學校兼任行政的教師卻僅領3天，黃偉哲說，在市庫拮据前提下，權衡教學現場及激勵學校行政人員士氣，決定學校兼任行政人員之未休假加班費日數跟公務人員一致，均為7日。

「對教育工作者而言，是小小獎勵，但對市府來說是大大一步。」黃偉哲說，今年支應5.5億元警消危險加給，加上房屋稅凍漲，在收入變少、支出變多下，勢必要調整償債步伐。前市長賴清德任內，8年償債200多億，未來要想辦法開源，但絕不會多開罰單、多收稅。

教育局長鄭新輝指出，學校行政是校務運作火車頭，相信多數老師們重視的不是領多少加班費，而是心聲被重視。隨著教育生態環境改變，教師兼任行政意願日漸低落，部分學校面臨兼行政教師難覓的困境，希望提高學校行政人員未休假加班費，強化教師參與誘因，未來也會朝行政減量努力，讓焦點回到教師授課。

須調整償債步伐

台南市教育產業工會理事長侯俊良指出，近日機師罷工引起社會高度關注勞動條件，教師組織長期反映該議題，樂見市府適時改善學校行政人員勞動條件的態度，儘管相較其他5都未休假加班費為16天，台南仍有不小差距，但也不吝給予肯定。

教育局指出，考量年度預算及學校教職員工休假規畫，學校職員休假將配合年度溯自今年1月1日實施，兼行政教師的休假則配合學年制自今年8月1日實施。

(中國時報)