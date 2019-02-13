高雄摩鐵票選 御宿獲人氣王

2019年02月13日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高市十大摩鐵票選出爐，御宿Motel民族館榮獲網路人氣王。（柯宗緯攝）

高市觀光局推廣愛情產業鏈，特別舉辦十大摩鐵票選，12日選在西洋情人節前夕公布得獎名單，冠軍為印水涵景觀旅館，御宿Motel民族館則勇奪網路人氣王。觀光局長潘恒旭說，「密集的安打，比全壘打重要」，每月將不斷推動觀光活動，活絡高雄觀光市場。

印水涵觀景旅館奪冠

十大摩鐵票選，吸引全市20家汽車旅館業者參與，歷經網路票選、專業達人實地現勘評分而出。潘恒旭表示，網路及達人評選各占50％，網路票選吸引逾5萬網友投票，並將由電腦抽出業者提供免費住宿券。

觀光局指出，冠軍「印水涵觀景旅館」位於湖內區，以沉靜又優雅的設計手法，搭配超大片落地窗引入綠意，另可暢玩海線景點及大啖美食小吃，另即起至年底推出優惠專案，平日入住原價5380元水月套房，現在下殺2019元。

市府還要辦10大溫泉

亞軍「御宿Motel民族館」也是網路人氣冠軍，擁有私人泳池，南洋風造景的峇里島Vila風房型，讓人彷如置身國外渡假村。御宿董事長劉坤福表示，感謝大眾認同御宿這個品牌，未來將繼續響應韓市府觀光政策，並加碼投資。

潘恒旭表示，高雄摩鐵價格公道、品質好，擁有峇里島等各式風格，歡迎全台、全亞洲情侶、家人共同來旅遊體驗。他預告明年將擴大辦理十大摩鐵票選外，今年也將舉辦十大溫泉票選。

(中國時報)