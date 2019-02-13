柯周六合體盧 下周會晤侯

2019年02月13日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲預計本周六到台中參觀花博，台中市長盧秀燕全程陪同，「柯盧會」確定成局；而原本雙北市就定期召開首長會議，「柯侯會」也將在下周六登場。由於頻頻與藍營新科首長合體，也引發外界對「藍白合作」的揣測。

在柯侯會之前，新北市長侯友宜12日先與桃園市長鄭文燦會面，席間討論到軌道運輸。柯文哲昨被問到，新北、桃園是否有邀請他一起參與會議？但柯說，那個跟北市無關就不用，但他跟新北市的首長會議就訂在23日，侯友宜也說不要硬邦邦在辦公室排兩排開會，所以好像會去新北市萬里舉辦。

至於柯盧會，北市副發言人柯昱安則證實，的確是由北市府這方去問台中市府方不方便，盧市長很熱情回應「全程陪同」，所以才有機會過去看一看。

柯昱安表示，這周末柯市長要到台中參加粉絲見面會，難得去一趟台中，台北也有辦過花博的經驗，加上陳佩琪醫師也曾經去過，想說有機會就去看看。他也說，這次會面主要是北市府這方先詢問台中市府，看盧市長方不方便，盧市長也很熱情回應，願意全程陪同，並非曾任柯文哲競選幕僚的「大學姊」林筱淇安排柯盧會，但後來有透過林聯繫後續。

至於此舉是否有「藍白合作」意味，柯昱安僅說，過去陳佩琪醫師也參觀過花博，由當時市長林佳龍夫人陪同，這種國際展覽不分藍綠，柯市長支持能讓台灣能見度提高的國際性活動。

(中國時報)