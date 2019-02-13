柯周六合體盧 下周會晤侯
台北市長柯文哲預計本周六到台中參觀花博，台中市長盧秀燕全程陪同，「柯盧會」確定成局；而原本雙北市就定期召開首長會議，「柯侯會」也將在下周六登場。由於頻頻與藍營新科首長合體，也引發外界對「藍白合作」的揣測。
在柯侯會之前，新北市長侯友宜12日先與桃園市長鄭文燦會面，席間討論到軌道運輸。柯文哲昨被問到，新北、桃園是否有邀請他一起參與會議？但柯說，那個跟北市無關就不用，但他跟新北市的首長會議就訂在23日，侯友宜也說不要硬邦邦在辦公室排兩排開會，所以好像會去新北市萬里舉辦。
至於柯盧會，北市副發言人柯昱安則證實，的確是由北市府這方去問台中市府方不方便，盧市長很熱情回應「全程陪同」，所以才有機會過去看一看。
柯昱安表示，這周末柯市長要到台中參加粉絲見面會，難得去一趟台中，台北也有辦過花博的經驗，加上陳佩琪醫師也曾經去過，想說有機會就去看看。他也說，這次會面主要是北市府這方先詢問台中市府，看盧市長方不方便，盧市長也很熱情回應，願意全程陪同，並非曾任柯文哲競選幕僚的「大學姊」林筱淇安排柯盧會，但後來有透過林聯繫後續。
至於此舉是否有「藍白合作」意味，柯昱安僅說，過去陳佩琪醫師也參觀過花博，由當時市長林佳龍夫人陪同，這種國際展覽不分藍綠，柯市長支持能讓台灣能見度提高的國際性活動。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。