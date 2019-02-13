生活圈類似 跨區合作力量加乘
新北市長侯友宜在行政院會與桃園市長鄭文燦相談甚歡，年節時更到鄭的官邸拜會，促成這次北桃合作平台，其實北台灣各縣市合作平台，還包括「桃竹竹苗區域治理平台」及「北台區域發展推動委員會」，市府強調原平台繼續運作，不受影響。
成立最久時間的「北台區域發展推動委員會」邁入第15年，由新竹市、台北市、新北市、桃園市、基隆市、宜蘭縣、新竹縣及苗栗縣聯合組成，8縣市輪流舉辦，今年由將由苗栗縣擔任主政縣市。
過去單打獨鬥的日子已經過去，各縣市區域整合是未來政治運作的新模式，唯有縣市間跨區域合作，發揮加乘的力量，才能創造市民最大福祉。
另外，桃竹苗地區不僅為客家大縣，生活圈相近，中央在分配資源上不免「一視同仁」，「桃竹竹苗區域治理平台」，2016年首場就針對10年未調整過的分區健保總額，進行調整，修正分配北區（桃竹竹苗四縣市）西醫醫院健保總額，凸顯團結力量大。
這次北桃合作，以交通接軌為主軸，從軌道串連、到捷運及水岸休閒等，直接無縫接軌，加速原「北桃1小時生活圈」縮至40分鐘、甚至在半小時內，而觀光景點則可延長，民眾休閒也打破地域性。
市府強調，「北桃合作平台」建立，原有的「桃竹竹苗區域治理平台」及「北台區域發展推動委員會」仍會繼續運作，讓桃園與其他縣市的合作，從點連成線再擴大至面的合作。
(中國時報)
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