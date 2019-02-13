老人健保 不排除今年恢復補助

2019年02月13日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市長盧秀燕選前提出恢復老人健保補助，何時實施備受關切，台中市議會民進黨團質疑，盧競選支票無法兌現，將責任推給前朝，選前騙票、選後跳票？盧秀燕12日表示，市府正努力「追錢」，不排除今年提前實施，最晚明年也一定會恢復，絕不跳票。

盧秀燕強調，前市府不支持恢復老人健保補助，所以今年未編列相關預算，現在市府要「追錢」來履行競選政見；新市府剛開始執政，要到109年才會編列預算並執行，要求相關單位努力調度財源，想辦法「無中生有」，不排除提前實施，最晚明年一定恢復老人健保補助。

盧秀燕說，以目前市府財政惡劣的狀況，「追錢」任務比起其他直轄市要困難許多，其他都可能還有數百億、甚至是千億的舉債空間，但台中市現在連要借錢都可能沒錢可借，必須調整施政項目，想辦法開源節流。

市議會民進黨團總召李天生抨擊，老人健保補助並不是前市長林佳龍團隊的施政目標，因此並未編列預算，盧在選舉期間開出恢復老人健保補助的競選承諾，卻以財政困難為藉口，把責任推給前朝。

市議會3月將舉行臨時會，老人健保補助議題已先點燃藍綠戰火。對此，市府新聞局長吳皇昇說，尊重民進黨團對市府的監督，也請議員查察歷年財政狀況，且若籌出合理財源，不排除今年中後提早上路。

(中國時報)