台大靚女護理師經嫦 轉行法醫

2019年02月13日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義地檢署新報到的女法醫經嫦，姓名特殊，外型亮麗，原本是台大醫院護理師，對病理研究、人類學感興趣，想開拓與眾不同的職場經驗而轉換跑道，以第1名考取台大法醫研究所、司法特考法醫，春節前剛分發至嘉義服務。

經嫦是7年級生，先祖是大陸江蘇人，爺爺隨國民政府來台後定居基隆，父親軍職退休，她有1個妹妹叫經綸，姊妹倆的姓名特殊又好記，也常有趣事，妹妹常被誤以為是男生，她則老是因為經常是常用語而頻頻以為被點名，現在早已習以為常，置若罔聞。

經嫦台大護理系畢業後，任職台大醫院護理師，後來攻讀台大法醫研究所5年畢業，到大陸廣州南方醫科大學見習3個月做遺體病理解剖，第1名考取107年度司法特考法醫，曾在台北地檢署、新北地檢署實習，今年分發到嘉義地檢署，1月31日與新檢察長繆卓然同日報到。

經嫦說，對病理研究、人類學有興趣，而且想拓展與一般人不同的工作經驗，而投入法醫工作，尤其研究人類學是從骨骸研判性別、年齡、外貌形體等人的特徵，對案件是重要的線索，感覺很有意思。

法醫常常接觸屍體做病理解剖以追查死因，經嫦工作時穿法醫袍，到廟裡拜拜，也會點艾草薰香，避邪驅惡。

(中國時報)