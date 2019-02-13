韓打氣 鼓舞靈鷲山小太陽
高雄市長韓國瑜自認為虔誠佛教徒，12日接見29位靈鷲山佛教教團29名普仁獎「小太陽」得主。韓國瑜鼓勵在困境孩子，勇於接受挑戰，培養競爭力，繼續揮動翅膀，轉逆境為助力。另也答應出席5月巨蛋祈福法會，並笑說「我可幫忙募款，要我翻跟斗也行！」
韓國瑜告訴小朋友說，大家已經很幸福，至少有一個家，未來世界要面對挑戰巨大到無法想像，但品德十分重要，必須珍惜與家人相處時光，同時要努力充實自己競爭力。未來，高雄的孩子不只與台北、台南孩子比較，而是跟歐美、中國、日本等大國競爭。
韓國瑜也提到，高雄是靠「2個拳頭」發展的都市，一個是「貨出得去，人進得來，高雄發大財」經濟願景。雖然談錢頗俗氣，但俗話說沒錢萬萬不行。另方面是紮根下一代的教育和照顧弱勢，他將盡最大力量，讓大家在城市中被愛。
其實，韓國瑜與靈鷲山結緣甚早，約20多年前，他與母親就來靈鷲山皈依心道法師，法泰法師特別帶來的經典合照，請他送給母親，韓看著照片許久，說這是在當立委時上山。
法泰法師表示，韓國瑜時任台北農產運銷公司總經理時，也阿莎力協助送蔬果至偏遠靈鷲山，法師知道他是虔誠佛教徒，特地替他綁了五佛珠紅線，也就是選後造成風潮的紅色五佛線。
(中國時報)
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