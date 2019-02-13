許厝港溼地 打造最鳥樂園
桃園大園許厝港溼地是內政部公告的國家級重要溼地，退潮時可提供岸鳥及水鳥棲息、覓食，經國際鳥盟評定為重要野鳥棲地，海岸管理工程處計畫以自行車道串聯賞鳥據點，將許厝港溼地打造成為北台灣最「鳥」的生態旅遊廊道，成為水鳥溼地樂園。
海岸管理工程處長林立昌表示，水鳥溼地樂園規畫以桃園機場捷運A15大園站為起點，遊客可騎著單車先到舊大園國中的市民航棧咖啡館賞鐵鳥，在台61線橋下的許厝港遊客中心稍作休息後，即可進入許厝港溼地賞水鳥，往北可連結至竹圍漁港吃海鮮，往南則可經過200公尺跨橋，越過老街溪出海口直達草漯沙丘地景公園，形成北台灣最「鳥」的生態旅遊廊道，鼓勵民眾以低碳樂活方式，感受溼地生態之美。
林立昌表示，許厝港溼地面積961公頃，縱長約10.5公里，是典型的海岸型溼地，在這棲息、覓食鳥類多達49科、180種，桃市府在2016年12月在內海國小閒置空間設立許厝港溼地生態教室，並設立海岸生態館，預計2019年開始設置，2020年開放參觀，而有台版撒哈拉沙漠之稱的草漯沙丘也在去年12月依《文化資產保存法》完成列冊追蹤，將在今年底前指定公告為地質公園，大園潮音北路及觀音忠孝路也將設草漯沙丘地景公園，預計明年底前啟用。
林立昌表示，為了保護溼地生態環境，今年下半年將成立海岸環境監測科技中心，藉由大數據分析，預測環境品質變化趨勢。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。