許厝港溼地 打造最鳥樂園

2019年02月13日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園大園許厝港溼地是內政部公告的國家級重要溼地，退潮時可提供岸鳥及水鳥棲息、覓食，經國際鳥盟評定為重要野鳥棲地，海岸管理工程處計畫以自行車道串聯賞鳥據點，將許厝港溼地打造成為北台灣最「鳥」的生態旅遊廊道，成為水鳥溼地樂園。

海岸管理工程處長林立昌表示，水鳥溼地樂園規畫以桃園機場捷運A15大園站為起點，遊客可騎著單車先到舊大園國中的市民航棧咖啡館賞鐵鳥，在台61線橋下的許厝港遊客中心稍作休息後，即可進入許厝港溼地賞水鳥，往北可連結至竹圍漁港吃海鮮，往南則可經過200公尺跨橋，越過老街溪出海口直達草漯沙丘地景公園，形成北台灣最「鳥」的生態旅遊廊道，鼓勵民眾以低碳樂活方式，感受溼地生態之美。

林立昌表示，許厝港溼地面積961公頃，縱長約10.5公里，是典型的海岸型溼地，在這棲息、覓食鳥類多達49科、180種，桃市府在2016年12月在內海國小閒置空間設立許厝港溼地生態教室，並設立海岸生態館，預計2019年開始設置，2020年開放參觀，而有台版撒哈拉沙漠之稱的草漯沙丘也在去年12月依《文化資產保存法》完成列冊追蹤，將在今年底前指定公告為地質公園，大園潮音北路及觀音忠孝路也將設草漯沙丘地景公園，預計明年底前啟用。

林立昌表示，為了保護溼地生態環境，今年下半年將成立海岸環境監測科技中心，藉由大數據分析，預測環境品質變化趨勢。

(中國時報)