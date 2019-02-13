卦山藝術廊道添亮點 振翼-正義揭牌

2019年02月13日 04:11 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣議會12日舉辦新春團拜，並為公共藝術「振翼－正義」揭牌，彰化縣議會議長謝典霖盼藉由藝術創作，讓更多鄉親重新認識故鄉，期許議會持續發揮監督功能、扶助弱勢，與縣民站在一起。

喜氣洋洋添新妝，全體議員、議會及縣府主管齊聚，互賀恭喜，集體在裝置藝術前留影，並由謝典霖、彰化縣長王惠美與祕書長賴振溝等為排隊民眾發贈新春福袋。

謝典霖表示，振翼取「正義」之諧音，象徵議會與全體議員為民喉舌，為不公之事與弱勢者伸張正義；機器老鷹展翅護衛並慈愛看顧幼雛，彰顯保護、照顧且關心縣民的精神，讓下一代能在安全快樂的環境中成長。

鮮黃與黑白交錯的機器老鷹醒目又亮眼，造型一大一小，作品約高3公尺、寬3.5公尺、深2.8公尺，春節期間吸引許多人駐足參觀、拍照。設計者新銳藝術家李文政說明，以彰化縣鳥灰面鵟鷹為創作形象，外型應用航空母艦概念、採不鏽鋼材質，把在地元素轉化成前衛的機器人。

彰縣議會新會館2016年底啟用後，前年底先設置由繪本創作者施政廷與插畫師微光分子攜手合作的CH花漾公仔，議會圍牆、停車空間去年進行大改造，多了人行步道、公園式植栽，晨昏與晚間時段吸引諸多年長者與學子來此休憩、練舞，全新的公共藝術也為八卦山藝文廊道再添新亮點。

(中國時報)